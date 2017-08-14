Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!

Ankara'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, cumhuriyet savcılığının biri ihbar, diğeri planlı olmak üzere PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma dosyasının birleştirilmesi talimatıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde Ankara polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'nin Mamak ve Etimesgut'taki iki ilçe eş başkanının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde arama yapan polis ekipleri, şüphelileri sağlık kontrolünün ardından sorgulamak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürdü. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümünü bahane ederek 15 Ağustos'ta silahlı saldırı ve korsan gösteri yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Örgütün şehir yapılanmasındaki radikal unsurlara yönelik Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri, eylem hazırlığındaki 18 örgüt üyesinden 12'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda eylem talimatlarının içerdiği çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.