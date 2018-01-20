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PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, göçmen ve akaryakıt kaçaklığı yapan bir çeteyi çökertti. Çetenin yasadışı yollardan elde ettiği yüksek miktardaki geliri, bölücü terör örgütü PKK’ya aktardığı tespit edildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 15:11
PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!

İstanbul polisi, geçtiğimiz Haziran’da yapılan bir operasyonda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak kaçakçılık şebekesinin peşine düştü. Araştırmalarda çetenin sadece kaçak sigara değil, aynı zamanda insan ve akaryakıt kaçakçılığı da yaptığı tespit edildi. Takip sırasında çete üyelerine yönelik düzenlenen ara operasyonlarda 400 bin 500 paket kaçak sigara, 52 bin 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çete üyesi 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 161 kişi kurtarıldı. Kaçak sigara ve akaryakıt malzemelerin taşındığı 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet ve 3 tankere de el konuldu. Çetenin kaçakçılıktan elde ettiği gelirin bir bölümünü PKK’ya aktardığı belirlendi.

Yapılan takip ve ara operasyonlarda elde edilen tespitlerin ardından, suç örgütünün elebaşı, yönetici ve üst düzey 48 isim belirlendi. Önceki sabah harekete geçen ekipler İstanbul ve 4 ayrı ilde 50 adrese operasyon düzenledi. Hürriyet'in haberine göre, çete elebaşları B.E. yardımcıları Y.I, M.C.D. ve A.S.’nin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin “Örgütlü Halde Kaçakçılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Üye Olma” ve “Göçmen Kaçakçılığı” suçlarından sorgulandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 15:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • haydarhaydar35 dk önce
    Şakamısınız yoksa Ypg ile Pkk ayrı mı tutuyorsunuz, sanırım Ypg elindeki petrol kuyularından haberiniz yok darbeymiş, o yakaladıklarınızın değeri kadar kazancı bir günde kazanıyor artık...
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