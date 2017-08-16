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PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara hattına operasyon

Karayolu hatları tıkanınca havayolunu deneyen kaçakçılar 100 bin lira değerindeki 10 bin adet sigara ile yakalandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:51
PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara hattına operasyon

Terör örgütü PKK’nın büyük finans kaynaklarından birisi olan ve gerek büyükşehirlerdeki polis operasyonları ve gerekse sınırlarda alınan önlemlerle yolu kesilen sigara kaçakçılarının yeni yöntemi başlamadan çökertildi.                       

Alınan önlemlerin ardından kaçakçılık için havayolunu deneyen örgüt kaçakçılarının Erbil'den bavullara yükleyerek Erbil-İstanbul seferini yapan uçağa verdikleri kaçak sigaralar, havalanında konuşlanan kaçakçılık polisi tarafından ele geçirildi.                       

Kaçakçılık olaylarına karşılık havalimanında konuşlanan profil takip uzmanı ekipler, bugün Erbil’den İstanbul'a gelen uçaktan 06.30’da inen ve kendileri ne zengin süsü veren 4 şahısın hareket ve tavırlarından şüphelenip kendilerini yakın takibe aldı.                       

Uçaktan iner inmez bagaj bandına hızlı bir şekilde yönelen Türk uyruklu A.Ô, ile Irak uyruklu Z.H.A, K.H.A, W.Z.A isimli şahısların banda bulunan bagajların yarısına yakınını aldıklarını görünce yanlarına yaklaşarak kendilerini görüşme odasına aldı.                       

Görüşme odasına alınan 4 şahısın görüşmesi sürerken bagajları incelemeye alan ekipler yaptıkları incelemede 4 şahısın kendisine ait tam 9 bavulun tamamının Erbil’de üretilen MM marka sigaralarla dolu olduğunu gördü.                       

Sigaraların fatura ve gümrük belgelerini soran ekipler yok cevabını alınca 4 kişiyi gözaltına alıp emniyete götürürdü. Piyasa değeri 100 bin lira olan 10 bin paket sigaraya da el koydu.                       

Emniyette sorguya alınan 4 şahıstan A.Ö. nün daha önceden bölücü terör örgütü adına sigara kaçakçılığı yapmaktan sayısız emniyet kaydı olduğu öğrenilirken, Irak uyruklu diğer 3 şahsın da bölücü örgütün Kuzey Iraklı mensuplarından olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:51
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