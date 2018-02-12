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''PKK'nın elinde 800 rehine var''

İngiltere merkezli The Independent sitesi, DEAŞ’lıların eşleri ve çocuklarından oluşan 800 kişinin PKK'nın elinde bulunduğunu yazdı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:50
''PKK'nın elinde 800 rehine var''

İngiltere merkezli The Independent sitesi, DEAŞ’lı teröristlerin eşleri ve çocuklarından oluşan 800 kişinin PKK'nın Suriye yapılanması olan terör örgütü PYD/YPG'nin elinde bulunduğunu yazdı.

Shebab Khan'ın haberinde, bu kişilerin toplama kamplarında tutulduğu, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre dövüldüğü, aşağılandığı ve hijyenik olmayan mekanlarda barındırıldığı aktarıldı.

Khan'ın alıntıladığı HRW Terörizm ve Terörizmle Mücadele Programı Yöneticisi Nadim Houry, bu kadın ve çocukların 40'tan fazla ülkeden Suriye'ye gelen insanlar olduğunu belirtiyor.

Houry, bu kişilerin arasında Türkiye, Kanada, Fransa, İngiltere Tunus, Yemen ve Avustralya vatandaşları olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı baberde PKK'lıların kadın ve çocukları vatandaşları oldukları ülkelere göndermeyi tercih ettiği aktarılırken bazı ülkelerin orada bulunan vatandaşlarını ülkelerine geri almak istemediği, bu yüzden bu insanların ortada kaldığı aktarılıyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:50
  1. PKK
  2. The Independent sitesi
  3. İnsan Hakları İzleme Örgütü

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