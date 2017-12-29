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PKK’nın elebaşı ABD’den aldıkları talimatı açıkladı… ‘100 bin kişilik ordu kuruyoruz, Türkiye’ye…’

PKK elebaşılarından Siyabend Velad, Pentagon'dan kendilerine “Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız” talimatı geldi.

29 Aralık 2017 Cuma 07:51
PKK’nın elebaşı ABD’den aldıkları talimatı açıkladı… ‘100 bin kişilik ordu kuruyoruz, Türkiye’ye…’

PKK’nın sözde üst düzey askeri komutanlarından Siyabend Velad, ABD’den aldıkları son talimatları açıkladı. Terör örgütünün yayın organlarından ANF’ye konuşan Velad, Pentagon’un kendilerine “Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız” dediğini söyledi. SDG, YPG, YPJ gibi oluşumların tek çatıda birleşeceğini anlatan elebaşı terörist, “Yeni ordu çalışmaları yakın bir zamanda tamamlanmış olacak” dedi. Velad’ın sözleri, DEAŞ’ın misyonunu tamamlaması sonrası ABD’nin yeni terör projelerini de gözler önüne serdi. Beyaz Saray’ın bölgeye gönderdiği ‘sömürge valisi’ olarak bilinen Brett McGurk ile ‘yeni dönem ve yeni ordu’ projesini uygulamaya koyduklarını kaydeden Velad, Washington’un 2018 yılı için örgüte 400 milyon dolarlık asker yardım sözü verdiğini dile getirdi.

“TECRÜBEMİZİ TÜRKİYE’YE KARŞI KULLANACAĞIZ”

‘Ortak ordu’ projesinin tüm Suriye kuzeyini kapsayacağı ve kalıcı kılınacağını iddia eden PKK elabaşısı, “Bu aşamadan sonra hiçbir güç bize saldıramayacak ve bölgemizdeki varlığımızı herkes kabullenmek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı. ABD’nin kendilerine her konuda güvence verdiğini, “Ele geçirdiğiniz bölgelerde hiçbir güç size müdahale edemeyecek” mesajı yolladığını vurgulayan Velad, “DEAŞ karşısında kazandığımız tecrübeyi Türkiye’ye karşı kullanacağız” tehdidi savurdu.

YENİ KAMPLAR KURULUYOR

Velad, Suriye’de 100 bin kişilik PKK ordusunun ABD eğitim, silah, cephane ve diplomatik destek alacağını da ifade ederek, “Haseke ve Ayn el-Arab’da yeni kamplar inşa ettik. Münbiç, Tabka, Deyrizor, Tel Abyad bölgelerinde bu kamplara yenileri eklenecek” şeklinde iddialarda bulundu. PKK’nın kamufle edilmesi için son tabela değişikliği olan ‘yeni ordu’ için sözde komutanlık görevine Kandil tarafından getirilen Velad, “Şu ana kadar ısmarlama ordunun 13 alayı tamamlandı. 18-30 yaş arası tüm bölge sakinleri de zorunlu askerlik kapsamında silah altına alınıyor” diye konuştu.

KARAÇOK DÖNÜM NOKTASI

ABD’ye bağlı ‘PKK ordusu’na ilişkin çarpıcı bilgiler veren Siyabend Velad, Türkiye’nin Haseke-Karaçok bölgesindeki terör üslerini vurması sonrası ABD yardımlarının katbekat arttığını itiraf etti. Vurulan noktaları inceleme amaçlı gelen ABD’li komutanların kendilerine, “Erdoğan hedeflerine ulaşamayacak” dediğini kaydeden PKK’lı terörist, o operasyonun ABD yardımları konusunda dönüm noktası olduğunu belirtti. Pentagon desteğiyle hızını alamayan Velad, parçalanmamış bir Suriye’nin ise ‘boş hayalden ibaret’ olduğunu iddia etti. Esed rejimine de tehditler savuran PKK elebaşı, kendilerini ele geçirdikleri topraklardan hiçbir gücün sökemeyeceğini ileri sürdü.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 07:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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