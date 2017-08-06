PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...

Son 8 ayda dağa çıkanların sayısı 54'te kalırken 6 ayda teslim olanların sayısı ise 500'ü aşmış durumda. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun bugün köşesine taşıdığı yazısında PKK'nın adeta son çırpınışları verdiğini dile getirdi.

Uzmanlardan kurulu ikna timleri, PKK'nın elindeki gençlerin ailelerine ulaşıp ‘Çocuğunuzu ikna edin’ mesajı verdi. Son 8 ayda dağa katılım sayısı 54'te kaldı. Örgüte katılanların sayısı da 30 yılın en düşük seviyesine indi.

Terör örgütü PKK'nın, dağ kadrosunun tasfiyesi için silahlı mücadelenin yanı sıra yürütülen psikolojik mücadele sonuç verdi ve terörle mücadelede tarihi başarı yakalandı. Son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınan, ardından Bakanlar Kurulu'nda da değerlendirilen raporlar, terör örgütüne katılmak için dağa çıkanların sayısının son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini, teslim olan terörist sayısının ise yükseldiğini gösterdi.



İKNA TİMLERİNDEN YOĞUN MESAİ...



İçişleri Bakanlığı, çocuğu dağda bulunan aileleri tek tek tespit etti. Güvenlik güçlerinin yanı sıra, psikologlar ve hukukçulardan oluşan özel bir ekip aileleri ziyarete başladı. Anne ve babalardan, çocukları ile iletişime geçmeleri halinde onları teslim olaya ikna etmeleri istendi. "Suça karışmamışlarsa günlük hayatlarına dönebilirler. Suçları varsa da cezalarını çekerler. Hiç olmazsa sağ olduklarını bilirsiniz. Dağda ölmelerindense hayatta kalmaları, devletin hukuk teminatına sığınmaları daha iyi" mesajı verildi.



YILBAŞINDAN BERİ 500'Ü TESLİM OLDU



Aileleri ikna süreçleri belirgin şekilde etkisini gösterdi. Son 8 ayda dağa çıkan terörist sayısı 54'te kaldı. Örgütün dağ kadrosunu takviye çabası sonuç vermezken, katılım son 30 yılın en düşük düzeyine kadar indi. Buna karşın yılbaşından bu yana teslim olan veya aileleri tarafından ikna edilen PKK'lı sayısı ise 500'ü aştı. Terörle silahlı mücadele de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak terör örgütünün yuvası 119 mağara imha edildi. Özellikle Herekol, Gabar ve Cudi'deki PKK depoları kullanılamaz hale getirildi.



ÖRGÜTÜN KIŞ YAPILANMASINA GEÇİT YOK...



Güvenlik ve istihbarat birimleri, ABD'nin Rakka operasyonu bitmeden, içeride terörle mücadelenin sonuçlanma aşamasına getirilmesinin önemine işaret ederek, "Rakka operasyonu, Suriye Demokratik Güçleri kılıfı altında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu üzerinden gerçekleştiriliyor. Rakka, DEAŞ'tan temizlendiğinde, PKK'lı grupların Türkiye sınırına yönelmeleri kuvvetle muhtemel. Bu nedenle terör örgütünün kış yapılanmasına geçit verilmeyeceği gibi fiziki sınır güvenliği önlemleri tamamlanacak" yorumunu yaptı.