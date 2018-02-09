PKK'nın Afrin’deki ATGM Saldırıları

Tank ve zırhlı araçlara ilaveten iş makineleri, araçlar ve beton kulelerin de YPG/PKK'lı teröristler tarafından hedef alındığı görülmektedir.

YPG/PKK terörsitlerinin Afrin bölgesinde kullandığı ATGM’lerin büyük ölçekte Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki ABD destekli YPG unsurlarından geldiği yönünde birçok veri bulunmaktadır.

ABD’nin PKK/YPG’ye tedarik ettiği silahların Afrin bölgesine ulaştığı bilinmektedir. Esad rejimi tarafından kontrol edilen bölgeler üzerinden; Menbiç’ten Afrin’e yönelik sevkiyat gerçekleştirilmektedir.

Afrin’deki YPG unsurları için özellikle Nubbl ve Zahra beldelerindeki İran destekli şii milisler önemli bir silah kaynağıdır. Nitekim PKK/YPG’nin TSK’ya karşı kullandığı İran yapımı Toophan güdümlü anti-tank füzesinin bu yolla elde ettiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca diğer bir silah kaynağı Suriye sahası içerisinde bulunan kaçakçılar vasıtası ile olduğu bilinmektedir. Nureddin Zengi Hareketi 4 Şubat tarihinde PKK/YPG’ye birçok ATGM sevkiyatı yapmaya çalışan kaçakçıları yakalamış ve birçok silah ve mühimmatın yanında 20’nin üzerinde ATGM’ye el koymuştur.

Bilindiği gibi sözde Afrin Kantonu’ndaki PKK/YPG, doğudaki diğer sözde PKK/YPG kantonlarına nazaran daha izole olsa da yaptıkları anlaşmalar ve ikili ilişkiler ile yer yer rejim, İran ve Rusya’dan destek görmüştür.

Özellikle Tel Rıfat’ın ÖSO gruplarından alınması sırasında Rusya’dan hava desteği alırken ciddi silah yardımları da almışdı. Sadece bu yardımların dışında Suriye’nin karaborsa silah satışından ciddi ölçüde yararlanıp genel hafif silahlarla birlikte ciddi bir anti-tank stoğu yaptığı değerlendirilmektedir.

PKK/YPG teröristlerinin senelere dayanan hazırlıkları ve kurdukları savunma hatlarına rağmen Zeytin Dalı Harekatı Suriye’deki diğer çatışmalara kıyasen TSK ve Suriyeli muhalifler açısından oldukça başarılı ve az zayiatlı ilerlemektedir.

Özellikle Esad rejimi ve İran destekli şii milislerin Rus hava desteği ile Lazkiye dağlarında gerçekleştirdikleri operasyondaki kayıplar ile kıyas edildiğinde, Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam etmektedir. Lazkiye dağları topografik olarak Afrin’deki coğrafi şartlara benzemektedir.