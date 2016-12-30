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PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, PKK’nın 5 üst düzey yöneticisinin yakalandığını açıkladı.

PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:45
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İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarda, KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Teröristlerden H.A'nın KCK sözde sözcülerinden olduğu, daha önce Suriye/Kamışlı'da örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, S.A'nın KCK sözde saha sözcüleri arasında yer aldığı, nisanda örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği, Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e havayoluyla geçtiği ve 18 Kasım'da Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı, E.A'nın ise KCK sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu ve martta örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildi.

Ocak 2016'da örgütsel amaçla Irak/Erbil'e gittiği belirlenen B.A. ile M.A. ve diğer 3 teröristin aynı zamanda "silahlı terör örgütü kurma yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.

 
EtiketlerpkkGÜNCEL Haberleriterör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileriKandilKCKİçişleri Bakanlığı
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Kocasolak

Pkk bir eskiya capulcusudur ust ne ast nede yonetim kelimeleri bu eskiya icin kullanilmamali. Eskiya elebaslarindan bilmem ne capulcu yeterlidir. Kullandigimiz dil cok onemlidir.

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