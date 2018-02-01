PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.01 Şubat 2018 Perşembe 23:59
Diyarbakır Valiliği, etkisiz hale getirilen 2 teröristin örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğunu açıkladı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesi Dernek köyü Çalıbükü mezrasında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen 2 teröristin örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtildi.
Ölü ele geçirilen 2 teröristin mavi listede aranıyordu