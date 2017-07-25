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PKK'lıların kullandığı tünel öyle bir yere çıkıyor ki!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sonucunda Zeynel Abidin mahallesinde bulunan Kanika Mezarlığı'nda bir tünel bulundu.

25 Temmuz 2017 Salı 17:39
PKK'lıların kullandığı tünel öyle bir yere çıkıyor ki!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sonucunda Zeynel Abidin mahallesinde bulunan Kanika Mezarlığı'nda bir tünel bulundu. Mezarlığın duvarının iç kısmından başlayan tünelin mezarlık içerisinden geçen ve sınır hattına uzanan kanalizasyon hattına bağlandığı tespit edildi. Bu kanalizasyon hattının da teröristler tarafından sınır hattındaki mayınlı bölgenin arkasına çıktığı belirlendi.

Teröristlerin bu tüneli sınır ötesinden silah, uyuşturucu ve insan nakli için kullandığı değerlendiriliyor. Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

Milliyet

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:39
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