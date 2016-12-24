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PKK'lıların evlerinde FETÖ dökümanları çıktı

Mardin'de sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait örgütsel dokümanlar bulundu.

PKK'lıların evlerinde FETÖ dökümanları çıktı
Eklenme: 24 Aralık 2016, 22:17
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Mardin'de sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait örgütsel dokümanlar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya aracılığı ile PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişinin Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilere ait 2 adreste yapılan aramada terör örgütüne FETÖ'ye ait örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada FETÖ terör örgütüne ait 5 CD, 34 çeşitli fotoğrafların bulunduğu CD, 1 ruhsatsız av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 54 kuru sıkı fişeği, başkasına ait eski tarihli korucu kimliği, örgütsel kitap ve doküman, 1 diz üstü bilgisayar, 4 bilgisayar kasası, 1 harici hard disk ve Savur Belediyesi çalışanı olduğunu gösteren seminer katılım kartı bulunmuştur."

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.



 
EtiketlerMardinPKKpkk fetö el elefetö pkk ilişkisi
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