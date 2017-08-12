PKK'lıların bulunduğu bölge ateş altına alındı

Tunceli'de dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı merkeze bağlı Çiçekli bölgesinde güvenlik güçlerinin başlattığı hava destekli geniş çaplı operasyon artarak devam ediyor.

YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI

Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede İnsansız Hava Araçları tarafından belirlenen PKK'lı teröristlerin bulunduğu Zervgavut Ormanları bölgesi Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye havadan ve karadan Jandarma özel harekat timleri sevk edildi.