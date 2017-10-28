PKK'lıları Türklere saldırtan Belçika'ya Türk hackerlar sessiz kalmadı
Terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna göz yuman Anvers Belediyesi'nin resmi sitesi Türk hackerlar tarafından erişime kapatıldı.28 Ekim 2017 Cumartesi 20:24
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının propagandasına izin veren ve Türkleri provoke etmek için Türk sokaklarına girmesine müsaade ederek 1 Türkün yaralanmasına neden olan Anvers Belediyesi'ne Türk hackerlar sessiz kalmadı.
Anvers Belediyesi'nin resmi sitesine saldırı gerçekleştiren Aslan Neferler Tim uzun süre siteyi erişime kapattı.
Aslan Neferler Tim sosyal medya hesaplarından siber saldırıyı böyle duyurdu:
NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR