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PKK'lılardan cezaevinden firar girişimi!

Osmaniye'de terör örgütü üyesi olmak suçundan hükümlü 17 kişinin duvarı fırça sapı ve askı koluyla delerek kaçmaya çalıştığı belirlendi.

15 Ağustos 2017 Salı 14:39
PKK'lılardan cezaevinden firar girişimi!

 Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan kalan 17 hükümlünün, duvarı delerek kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hükümlülerin kaldığı koğuşun duvarından sesler geldiğini fark eden nöbetçiler, durumu cezaevi yönetimine bildirdi.

Jandarma ekiplerince çevrede tedbir alındıktan sonra koğuşa girildi. Yapılan incelemede koğuş duvarının delindiği anlaşıldı.

Bunun üzerine koğuşta kalan mahkumlar M.T, Ö.Y, O.B, M.M.E, S.A, N.O, M.S, M.Ç, S.A, A.İ, E.M, E.D, C.T, H.S, İ.A, K.A.Ö. ve M.O. başka koğuşa alındı.

AÇILAN DELİK CEZAEVİ BAHÇESİNE

Koğuşun içinden duvarda bir delik açıldığı, ancak  açılan deliğin yine cezaevi bahçesine çıktığı belirlendi.

Duvarı delmek için kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosuna el konularak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 14:39
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  2. cezaevi
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