Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK’lılara ait güneş paneli ele geçirildi!

Ağrı Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örügütü PKK’lılara ait toprağa gömülü çok sayıda yaşam malzemesi ile güneş paneli bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:59
PKK’lılara ait güneş paneli ele geçirildi!

Valilikten yapılan açıklamada, ”Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca; Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak/barınak ve malzemelerin tespit ve imha edilmesi maksadı ile 08-09 Ocak 2018 tarihlerinde icra edilen operasyon neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 1 adet güneş paneli, 1 adet ekmek sacı, 1 takım kamuflaj elbise, örgütsel doküman, çok miktarda mutfak araç gereci, 11 adet 20 litrelik su damacanası içerisine konulmuş mazot ve benzin, 50 kilogram salça, 100 kilogram kesme şeker, 140 kilogram tuz, 50 kilogram pirinç, 120 kilogram nohut, 500 kilogram zeytin, 100 adet 250 gramlık margarin, 50 kilogram pekmez, 100 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 70 kilogram. kuru fasulye, 200 paket kuru maya, 108 litre sıvı yağ, 3 adet büyük tüp ve 2 adet küçük tüp ele geçirilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Otomatik bilgi değişimi yapılmıyor”
    1. “Otomatik bilgi değişimi yapılmıyor”
    2. MTV, PTT’den de ödenebilecek
    3. Müftüden bomba çıkış! 'Haramdır'
    4. Bakan müjdeyi verdi! Yıl sonu açılıyor
    5. TSK yayınlandı! İşte yakalanma anları...
    6. Muhalefeti ürküten sonuçlar açıklandı
    7. Tüketici soluğu hakem heyetinde aldı
    8. Şirketlerin yemek faturası 6.5 milyar
    9. Dışarıda yemeyi seviyoruz
    10. Beşiktaş'ta bir taksici aracında ölü..
    11. Bakanlık açıkladı! RTÜK'le önemli..
    12. İstanbul Beşiktaş'ta bir taksici..
    13. Türkiye’nin ilk Çocuk Kuluçka Merkezi..
    14. Isparta’da 6 aylık hamile kadın..
    15. Sildiği fotoğraf ele verdi!
    16. Lenovo Türkiye’de Maviş’e yeni görev
    17. PKK’lılara ait güneş paneli ele..
    18. Bill Gates servetini nereye..
    19. Topraksız tarımda teknoloji devri
    20. Süper Lig’de seyirci ortalaması yüzde..
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle