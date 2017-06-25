PKK'lılar kayalıklarda böyle yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt kırsalındaki Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu 12 gündür devam ediyor. Bilgilendirmede, Herekol Dağı bölgesindeki arazi taraması sırasında teslim alınan üç terörist ile ele geçirilen doçka silahın görüntülerine de yer verildi.

KOMANDOLAR ETRAFINI SARDI

Görüntülere göre, teröristlerin çevresini saran komandolar, bölücü terör örgütü üyesi üç kişiye teslim olmaları çağrısında bulundu.

Teröristlere zarar verilmeyeceği vurgulanan anonsta, "Bana güvenin, zarar vermeyeceğiz, sözüm namus sözü. Bir hamle yapsan sana zarar gelir, etrafın sarıldı. Ben devletim, ben eşkiya değilim" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında son bir haftada 9 terörist sağ ele geçirilirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.