Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'lılar kayalıklarda böyle yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Siirt kırsalında devam eden operasyonda üç teröristin teslim alınma görüntülerini paylaştı

25 Haziran 2017 Pazar 12:31

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt kırsalındaki Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu 12 gündür devam ediyor. Bilgilendirmede, Herekol Dağı bölgesindeki arazi taraması sırasında teslim alınan üç terörist ile ele geçirilen doçka silahın görüntülerine de yer verildi.

KOMANDOLAR ETRAFINI SARDI

Görüntülere göre, teröristlerin çevresini saran komandolar, bölücü terör örgütü üyesi üç kişiye teslim olmaları çağrısında bulundu.

Teröristlere zarar verilmeyeceği vurgulanan anonsta, "Bana güvenin, zarar vermeyeceğiz, sözüm namus sözü. Bir hamle yapsan sana zarar gelir, etrafın sarıldı. Ben devletim, ben eşkiya değilim" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında son bir haftada 9 terörist sağ ele geçirilirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:31
  1. Siirt
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Genelkurmay Başkanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 terörist öldürüldü
    1. 4 terörist öldürüldü
    2. Rejim güçleri El Bab'a sızmaya çalıştı
    3. Göstericiler üsse girmek istedi!..
    4. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mutsuzum..
    5. Trump'tan büyük saygısızlık! 21 yıllık..
    6. Yalçın Topçu: Öleceksek adam gibi..
    7. El Bab'da bayram...
    8. Bakan müjdeyi verdi! 3 yeni havalimanı..
    9. AB en fazla aracı Türkiye'den alıyor
    10. Askeri konvoyun geçişi sırasında..
    11. Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması!
    12. Rusya'ya kavun ihracatı arttı
    13. Baharat ihracatında liderlik Ege'de
    14. Araplar Türk çikolatasına doyamadı
    15. Kastamonu'da patlama!
    16. Heyelanın yuttuğu köyden 24 ceset..
    17. Bursa’da korkutan balık ölümleri
    18. Müjde! Okullarda mescit ve abdesthane...
    19. Yeni parti kuracaklar mı? İşte cevabı...
    20. Galatasaray, Katarlı Roberto Carlos'u..
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali