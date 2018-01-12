PKK'lı teröristlerin su hattı çektiği 5 sığınak bulundu
Van'ın Gürpınar ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak bulundu. Jelikan bidon ve hortum ile su hattı çekilen sığınaklar imha edildi.12 Ocak 2018 Cuma 15:30
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine yönelik operasyon düzenledi.’Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş’ adı verilen operasyonda, Gürpınar ilçesi Çizgili Mahallesi’nin kırsal kesiminde PKK’lı teröristlerin kullandığı jelikan bidon ve hortum ile yeraltından su hattı çekilmiş 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.