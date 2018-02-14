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PKK'lı teröristlerin hapı bitti

Terör örgütü PYD/PKK'nın 2 yıl önce Afrin'de kurduğu uyuşturucu hap üretim tesisi TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sonrası kapatıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:47
PKK'lı teröristlerin hapı bitti

Terör örgütü PKK/YPG, 2 yıl önce Afrin'de sentetik uyuşturucu hap olan 'Captagon' üretim tesisi kurdu. Terör örgütü, İki Adam mevkiinde kurduğu tesiste üretilen hapları kaçakçılar vasıtası ile Türkiye'ye soktuktan sonra Afrika ülkelerine gönderme planları yaptı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre emniyet güçleri, Türkiye'ye sokulduktan sonra Kilis-Mersin Taşucu Limanı- Suudi Arabistan hattından Afrika'ya götürülmek istenilen haplara yönelik sıkı tedbirler aldı. Kilis KOM Şubesi, son bir yılda yaptığı 11 planlı operasyonla PYD/YPG'ye ait 14.5 milyon adet hapı ele geçirdi. 29'u Türk, 17'si Suriyeli olmak üzere gözaltına alınan 46 kişiden 19'u tutuklandı.

TESİSLERİ KAPANDI

'Zeytin Dalı Harekâtı'yla, İki Adam bölgesindeki Captagon üretim tesisinin kapandığı öğrenildi. Türkiye geçiş noktalarının tamamen kapatılması nedeniyle terör örgütünün elindeki hapları Afrika ve Avrupa'ya gönderemedikleri belirtildi. Tesisin başında olan Ahmet Muhtar'ın ise kaçtığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:47
  1. pkk
  2. YPG
  3. uyuşturucu hap

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