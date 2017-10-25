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PKK'lı teröristleri evlerinde beslemişler

Polisin yaptığı tespitte 12 kadının, çatışmalarda ölen ya da çocuğu dağda olan ve Adana'ya gelen PKK'lı teröristleri evlerinde barındırdıkları ortaya çıktı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:14
PKK'lı teröristleri evlerinde beslemişler

Adana merkezli 6 ilde yapılan bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12'si kadın 37 kişi adliyeye sevk edildi. 12 kadının, dağdan gelen PKK'lıları sözde "değer evlerinde" barındırdıkları ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK’ya 13 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet ve Barbaros mahallelerindeki operasyon bölgelerinde zırhlı birlikler ve özel harekat timleri güvenlik önlemi aldı.

ÖZEL HAREKAT KUŞ UÇURTMADI

Özel harekat timleri mahalle başlarında uzun namlulu silahlarıyla çevrede adeta kuş uçurtmazken, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) mahallerinin giriş ve çıkış bölgelerini kapattı. Olası bir eyleme karşılık ise çevik kuvvet ekipleri hazırda bekletildi.

Operasyon kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen 12’si kadın 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SÖZDE DEĞER EVLERİ TERÖRİST BESLEDİ

Terör ekipleri, gözaltına alınan zanlıları 13 gün boyunca sorguladı. Yapılan sorgulamalarda bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "değer evleri" oluşturduğu tespit etti. Polis PKK'nın bu aileleri çocuğu dağa çıkıp burada çatışmalarda ölen ya da hala çocuğu terörist olan ailelerden seçtiğini tespit etti. Ayrıca polis PKK'nın dağda eğitim verip eylem için şehirlere gönderdiği teröristlerin bu ailelere gelip kaldığı ve eylem gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis bu kapsamda 12 kadını bu operasyonda gözaltına aldı.

Öte yandan Adana Valiliğine 24 Kasım 2016 tarihinde bombalı eylem yapan kadın teröristin de yine Gülbahçesi Mahallesi'ndeki sözde değer evinde kaldığı ve sonra eylemi yaptığı ortaya çıkmıştı.

KIRSALDAN GELİP KORSAN GÖSTERİ ORGANİZE EDİYORLAR

Polis ayrıca operasyon kapsamında kırsaldan gelip şehir şehir dolaşan ve uzun süredir yapılmayan korsan gösterileri yeniden canlandırmaya çalışan 4 kişiyi de gözaltına aldı. Polis zanlıların Adana'ya uğrayıp burada korsan gösteri yapılmasını organize ettikten sonra İstanbul'a gittiğini tespit etti.

Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan bazıları basın mensuplarına tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 11:14
  1. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Gaziantep
  5. Şanlıurfa ve Şırnak
  6. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı
  • KartalKartal8 sa önce
    Acıma yok
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