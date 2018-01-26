PKK'lı teröristlere yardım etmişler!
PKK'nın Suriye kolu olan YPG güçlerinin Suudi Arabistan menşeli sırt çantaları kullandığı görüntülendi.26 Ocak 2018 Cuma 16:35
PKK'nın Suriye kolu olan YPG güçlerinin Suudi Arabistan menşeli sırt çantaları kullandığı görüntülendi.
TSK ve desteklenen "Özgür Suriye Ordusu" (ÖSO) kuvvetlerinin Afrin’e yönelik başlattığı operasyon sonrası YPG/PKK medya ofisinin örgüt savaşçılarının askeri hazırlıklarına dair yayınladığı videoda PKK güçlerinin Suudi Arabistan menşeili sırt yardım çantaları kullandığı görüntülendi.
"YPG Medya Ofisi" tarafından yayınlanan görüntüde, PKK savaşçısının sırtındaki yeşil çantada Suudi Arabistan kraliyet ailesine ait arma görülüyor.
mepanews