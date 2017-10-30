Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'lı teröristlere meydan dayağı

Belçika’nın Anvers şehrindeki Türk mahallesinde, PKK sempatizanları yine Türk vatandaşlarını kışkırtıp slogan attı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:53

Belçika’da geçtiğimiz gün PKK sempatizanları Anvers şehrindeki Türk mahallesini basıp Türklere saldırmıştı. Saldırının ardından birçok Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. 10’dan fazla yaralının olduğu saldırıda polis araya girip vatandaşları sakinleştirmişti.

MAHALLEDEN KOVDULAR

Dün gece tekrar Türk mahallesine gelen PKK sempatizanları yine Türk vatandaşlarını kışkırtıp slogan attı. Toplanan Türkler PKK sempatizanlarını mahalleden kovdu. Kalabalık sakinleştirilemeyince polis özel harekatı araya girdi. 40’tan fazla Türk vatandaşı sorguya alınırken, kavgada 1’i polis 4 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, “Dış ülkede yaşanan bir sorunun bizim ülkemizde bu kadar olay çıkarmasını kınıyorum, bu olaylar yüzünden şehrimizin güvenliği ve huzuru tehlikede” dedi. De Wever, Anvers şehrinde 1 hafta boyunca grup halinde dolaşma yasağı getirmişti.

İHA

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 13:53
  1. Belçika
  2. PKK
  • Ölçer Ölçer 1 sa önce
    Fistanlıpiçlergötünüz yiyorsagelinburayacabukkerkükehakkariyeboynuzuölcelim
  • NurNur2 sa önce
    Belçika hükümetinindepkk yandaşlarının da Allah belasını versinbirbirinizden bulun belanızı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
  1. Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren..
  2. Polonya’da bir bıçaklı saldırgan..
  3. Balıkesir Belediye Başkanı istifa etti
  4. Cinayet anı kameraya böyle yansıdı
  5. İspanya’da birlik yanlıların gösterisi..
  6. AK Partili belediye 'İyi Parti'ye dava..
  7. ABD’de uçakta yangın paniği
  8. Binlerce kişi aile mezarlıklarını ev..
  9. Açığa alınan polis memuruna ikinci zulüm
  10. Cam filmi yasaklandı… En çok onlara..
  11. Papa heykelinin haçı kaldırılıyor
  12. O ülkede "Türk Filmleri Haftası"..
  13. Yapay zeka ile bir saniyeden kısa..
  14. O ülkede Türk Demokratik Partisi bir..
  15. Taşkent metro hattının inşasına başlandı
  16. Trabzonspor'un eski hocası..
  17. Teslim ol çağrısına uydu, yüzünü..
  18. Sigara içmeyen çalışanlara fazladan..
  19. ÖSO komutanı açıkladı: Türkiye oraya...
  20. Katar Emiri: Bir metre yaklaşana on..
İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar