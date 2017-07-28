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PKK’lı teröristlere CHP desteği yetmedi!

PKK'lı teröristlerin cenazesine katılan ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen, hakkında müebbet hapis istemi olan eski HDP milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile PKK'ya silah taşıyan Faysal Sarıyıldız'ın vekilliğinin düşürülmesi doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamaya HDP'li vekiller ret oyu verirken, CHP'li vekiller oylamaya katılmayarak 276 evet çıkmaması için çaba sarfettiler..

28 Temmuz 2017 Cuma 17:18
PKK’lı teröristlere CHP desteği yetmedi!

Daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü ve bununla beraber HDP milletvekili sayısı 55'e düştü. Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi için 324, Faysal Sarıyıldız için 328 kabul oyu geldi. AKP ve MHP'li vekiller milletvekililğinin düşürülmesi teklifine kabul oyu verirken, CHP'li vekillerin komisyonda “çekimser” oy kullandıkları, Genel Kurul toplantısında ise oy kullanmayarak PKK’lılara destek çıkmaları dikkat çekti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 17:18
  1. Figen Yüksekdağ
  2. Nursel Aydoğan
  3. Tuğba Hezer Öztürk
  4. Faysal Sarıyıldız
  • timurtimur15 dk önce
    Ne yaparsaniz bos:MİLLETTEN gelen bir karar vardir.
  • AhmetAhmet31 dk önce
    "Biz Atatürk'ün Partisiyiz" diyenin ağzına kürekle vurun.VALLAHİ Atatürk hayatta olsa bir tanesini yaşatmazdı.
  • Turan Turan 1 sa önce
    hain kasettaroğlu ve ermeni tohumumv chp kan kardeşi Pkk ile yola devam vatan haini itler kasettaroğlusiyasetçi değil kandilve pensilvanya kuklasıALLAHTürk milletininyanındadırchp nin yaptığı yanına kar kalmayacak millet hainlerden hesap soracak
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