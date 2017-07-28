PKK’lı teröristlere CHP desteği yetmedi!

Daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü ve bununla beraber HDP milletvekili sayısı 55'e düştü. Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi için 324, Faysal Sarıyıldız için 328 kabul oyu geldi. AKP ve MHP'li vekiller milletvekililğinin düşürülmesi teklifine kabul oyu verirken, CHP'li vekillerin komisyonda “çekimser” oy kullandıkları, Genel Kurul toplantısında ise oy kullanmayarak PKK’lılara destek çıkmaları dikkat çekti.