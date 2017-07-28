PKK’lı teröristlere CHP desteği yetmedi!
PKK'lı teröristlerin cenazesine katılan ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen, hakkında müebbet hapis istemi olan eski HDP milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile PKK'ya silah taşıyan Faysal Sarıyıldız'ın vekilliğinin düşürülmesi doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamaya HDP'li vekiller ret oyu verirken, CHP'li vekiller oylamaya katılmayarak 276 evet çıkmaması için çaba sarfettiler..28 Temmuz 2017 Cuma 17:18
Daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü ve bununla beraber HDP milletvekili sayısı 55'e düştü. Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi için 324, Faysal Sarıyıldız için 328 kabul oyu geldi. AKP ve MHP'li vekiller milletvekililğinin düşürülmesi teklifine kabul oyu verirken, CHP'li vekillerin komisyonda “çekimser” oy kullandıkları, Genel Kurul toplantısında ise oy kullanmayarak PKK’lılara destek çıkmaları dikkat çekti.