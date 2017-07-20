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PKK’lı teröristlerden yük trenine bombalı saldırı!

Osmaniye’ye bağlı Bahçe ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yük trenine el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 19:12
PKK’lı teröristlerden yük trenine bombalı saldırı!

Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Taşoluk köyü yakınlarında bulunan demir yolu üzerine PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Hatay İskendurun’dan Gaziantep’e doğru giden yük treninin geçiş sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Patlamadan sonra ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sonucu yük trenin sonunda bulunan vagonda hafif hasar oluştu. Saldırının ardından bölgeye güvenlik görevlileri ve raylardaki hasarın onarımı için bir ekip gönderildi.

Patlamanın olduğu bölgede incelemeler yapan güvenlik görevleri, PKK’lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Rayların onarımının ardından demir yolunun tekrar açılacağı belirtild

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:12
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