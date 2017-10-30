PKK'lı teröristlerden Ülkü Ocakları'na silahlı saldırı

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız, Genk'in Waterschei bölgesinde bulunan ülkü ocağına sabah saatlerinde 4 el ateş açıldığını söyledi.

Hasara neden olan silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmediklerini belirtti.

Genk polisi ise olay yerinde incelemenin devam ettiğini, konuya ilişkin açıklama yapmayacağını açıkladı.

ANVERS'TE KIŞKIRTICI EYLEMLER

Geçen cuma gününden bu yana PKK terör örgütü yandaşları Belçika'nın Anvers kentinde kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor.

Cuma akşamı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir otobüsle, ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Brederode Sokağı'na giren PKK yandaşları, dün akşam aynı sokakta Türk vatandaşlarını sloganlar atarak tahrik etmişti.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anvers Başkonsolosluğu yetkilileri, kışkırtıcı eylemlerin ardından PKK yandaşlarının bölgeden kaçtığını, bu eylemler sonrasında tepki olarak sokağa çıkan Türk vatandaşlarının müdahale için bölgeye gelen Belçika polisiyle karşı karşıya geldiğini aktardı.

Anvers Başkonsolosu Metin Ergin ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika Başkanı Basir Hamarat, kışkırtıcı olayların gerçekleştiği bölgeye giderek vatandaşlara itidal ve sağduyu çağrısında bulundu.

Olay sırasında gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest bırakıldı. Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever ise şehirde 1 haftalığına toplanma yasağı ilan etti.