Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'lı teröristlerden Ülkü Ocakları'na silahlı saldırı

Belçika'nın Genk şehrinde Belçika Türk Federasyonuna bağlı ülkü ocağına silahlı saldırı düzenlendi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:11
PKK'lı teröristlerden Ülkü Ocakları'na silahlı saldırı

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız, Genk'in Waterschei bölgesinde bulunan ülkü ocağına sabah saatlerinde 4 el ateş açıldığını söyledi.

Hasara neden olan silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmediklerini belirtti.

Genk polisi ise olay yerinde incelemenin devam ettiğini, konuya ilişkin açıklama yapmayacağını açıkladı.

ANVERS'TE KIŞKIRTICI EYLEMLER

Geçen cuma gününden bu yana PKK terör örgütü yandaşları Belçika'nın Anvers kentinde kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor.

Cuma akşamı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir otobüsle, ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Brederode Sokağı'na giren PKK yandaşları, dün akşam aynı sokakta Türk vatandaşlarını sloganlar atarak tahrik etmişti.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anvers Başkonsolosluğu yetkilileri, kışkırtıcı eylemlerin ardından PKK yandaşlarının bölgeden kaçtığını, bu eylemler sonrasında tepki olarak sokağa çıkan Türk vatandaşlarının müdahale için bölgeye gelen Belçika polisiyle karşı karşıya geldiğini aktardı.

Anvers Başkonsolosu Metin Ergin ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika Başkanı Basir Hamarat, kışkırtıcı olayların gerçekleştiği bölgeye giderek vatandaşlara itidal ve sağduyu çağrısında bulundu.

Olay sırasında gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest bırakıldı. Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever ise şehirde 1 haftalığına toplanma yasağı ilan etti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:11
  1. Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız
  2. Genk
  • Ali VeliAli Veli33 dk önce
    Belçika hükümetinin bilgisi dahilinde yapılmıştır avrupada yeni politika baskıyla türk ìşçilerini gõnderip yerine kullanabilecekleripkk lıları yerleştirmek bir taşla iki kuş vuracaklar hem baskıyla Türklerden kurtulacaklar hemde nazilerin yerine kürtleri kullanacaklar baskılar atarak devam edecektir
İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar