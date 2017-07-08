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PKK'lı teröristlerden konvoya alçak saldırı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
PKK'lı teröristlerden konvoya alçak saldırı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Teröristler, bir sivil aracı ateşe vererek kaçtı. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde bir binek araç yakılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
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