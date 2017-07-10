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PKK'lı teröristler tarlada çalışan 14 yaşındaki kızı katletti

Suriye'nin Mare kentinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Tarlada çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 18:53
PKK'lı teröristler tarlada çalışan 14 yaşındaki kızı katletti

Terör örgütü PKK/ PYD, Mare'ye bağlı Şeyh İsa köyünde, mevzilerine 200 metre uzaklıktaki tarım arazilerinde çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 sivil de hafif yaralandı.

Açıklamada, "Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bulunmadığı için herhangi bir karşılık verilmezken, olay yerine Mare İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi sevk edildi." denildi.

KÖY PKK/PYD KONTROLÜNDE

Mare'nin ilçe merkezi ÖSO'nun, güneybatısında yer alan Şeyh İsa köyü ise terör örgütü PYD/ PKK kontrolünde bulunuyor.

TARIM ARAZİLERİ "İNSANSIZ BÖLGE" OLARAK BİLİNİYOR

Suriye'de çatışan grupların cephe hatlarında bulunan tarım arazileri veya ağaçlık alanlar, "insansız bölge" olarak tanımlanıyor. Bu nedenle cephe hatlarından ateş açılması, sivil can kayıplarına yol açabiliyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 18:53
  1. PKK/ PYD
  2. mare
  3. SURİYE
  4. Özgür Suriye Ordusu
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