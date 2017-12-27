PKK'lı teröristler Noel Baba kıyafetiyle o kentte hediye dağıttı

Amerika'nın verdiği silah ve mühimmatlarla ayakta duran terör örgütü, bölgedeki Amerikan askerlerinin gözüne girmek için elinden geleni yapıyor. Noel nedeniyle giydikleri özel kıyafetlerle Amerika askerlerine hediye dağıtan teröristler, o anlarda objektiflere böyle yansıdı.

ABD'nin karadan ve havadan 6 ay boyunca bombaladığı Rakka PKK'ya teslim edildi. 6 aylık bombardıman sürecinde binin üzerinde sivil hayatını kaybetti, şehrin yüzde 65'i tahrip edildi. ABD, Rakka operasyonunu bahane ederek PKK/PYD'ye bin 600 TIR'a yakın silah, zırhlı araç ve mühimmat gönderdi.

DAEŞ'in devir teslimi sonrası Rakka meydanı ve birçok caddeye terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri asıldı. Rakka'da gerçekleşen devir teslim sonrası bölgeye gelen batılı yayın kuruluşları, Öcalan'ın posterleri ve terör örgütü paçavralarının olduğu meydandan Rakka'nın DAEŞ'den kurtarıldığı yönünde yayınlar yaptı.