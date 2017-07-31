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PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!

Türkiye’nin Afrin’e askeri harekat noktasındaki kararlığı teröristleri endişeye sevk etti. Hatay’a daha önce top mermileri atan PKK'lılar, şimdi de Amanos Dağları’ndaki ormanlık alanları ateşe vermeye başladı. 15 gün içerisinde 3 kez ormanların yakıldığı Amanos’larda yüzlerce hektarlık alan küle döndü.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:16
PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!

Türkiye’nin Fırat Kılıcı harekatı hazırlığı sonrası iyice tedirginliğe kapılan terör örgütü PKK ne yapacağını şaşırdı. Hatay’a yaptığı top atışlarına misliyle karşılı alan teröristler alçakça bir yönteme başvurdu. Amanos dağları bölgesinde üstlenen teröristler Türkiye’nin Suriye’de işgal altındaki PYD bölgelerine yönelik son dönem artan müdahale planları ve Afrin konusundaki kararlılığı karşısında ormanları ateşe vermeye başladı.

15 GÜNDE 3 KUNDAKLAMA

Son bir aylık süreçte bölgede 4 ayrı terör eylemi gerçekleştiren PKK-PYD teröristler, 15 gün içinde 3 ayrı kundaklama eylemi gerçekleştirdi. Yüzlerce hektarlık alanda binlerce ağaç teröristler tarafından yakıldı. Bölgede üstlenen teröristler lojistik desteği Afrin’den alıyor. Kefer Cenne ve Raci bölgelerinde bulunan kamplarda eğitim gören terör örgütü mensupları mülteci görüntüsü ile sınırdan Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçiyor.

TÜNELLERDEN GİRİYORLAR

Bölgede halen teröristlere ait gizli geçitler bulunuyor. Türkiye tarafından imha edilen kaçak geçiş tünellerine rağmen örgüt tarafından yenileri açılıyor. PKK 65 kilometrelik sınır hattı boyunca mülteci kaçakçılığı başta olmak üzere 6 yıldır uyuşturucu ve silah sevkiyatı gerçekleştiriyor.

LAZKİYE’DEN DESTEK

Hatay bölgesinde PKK terör örgütünün artan eylem yoğunluğuna paralel yakılan ormanlar konusunda Lazkiye’de konuşlu sol terör grupları da PKK’ya destek veriyor. El Muhaberat ajanları ile birlikte Mihraç Ural tarafından kurulan “Mukaveme Suriy” teröristleri Hatay, Kırıkhan ve İslahiye bölgelerinde PKK’ya lojistik destek sağlıyor. PKK militanları halen Lazkiye-el Basit bölgesinde Suriye istihbaratı himayesinde yasadışı Liva İskenderun isimli terör örgütü ile birlikte eğitim görüyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:16
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  • ahmet öztürkahmet öztürk1 sa önce
    Yalancı reis hani kimseyi sormaz gereğini yapardın ypg itleri afrin bölgesinden gelip ormanlarımızı yakıyor sen hala bir icraat gösteremiyorsun,nerde kaldı senin efeliğin kürsüde gereğini yaparım diyordun fakat trump arayınca suspus oldun,afrin kandil oldu kandil efeliğini görelim reis
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