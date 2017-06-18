PKK'lı teröristler Fırat Kalkanı'na saldıracak!
ABD’nin Rakka operasyonu bahanesiyle silahlandırdığı PYD’nin kirli planı deşifre oldu. PYD’li teröristler arasında dolaşan bir videoda “Asıl hedefimiz Fırat Kalkanı, ÖSO ve Türk Ordusu ” sloganları atılıyor.18 Haziran 2017 Pazar 08:39
Suriye’de Sincar ve Karaçok operasyonuyla zayıflayan PKK, Rakka operasyonu bahanesiyle ABD’nin gönderdiği silah yardımının ardından Türkiye’ye küstah tehditler savurmaya başladı. ‘Rafi’ isimli bir sözde PKK/PYD komutanı, Cerablus bölgesinde görev yapan küçük bir grubun başındaki terörist arkadaşına gönderdiği videoda Rakka sonrası hedeflerinin Fırat Kalkanı bölgesi olduğunu açıklıyor. PKK/PYD’li teröristin örgütteki arkadaşına yolladığı videoda, “Bizim için aslolan Fırat Kalkanı’nı bitirmektir. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Sabredin hep birlikte ÖSO ve TSK’ya saldıracağız” diyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı videoda PYD’li terörist bu hazırlıkların gizli tutulduğunu, Ayn el Arap ve Afrin bağlantısından vazgeçmediklerini söylüyor.
ABD DESTEĞİNE GÜVENİYORLAR
Yaklaşık 350 kişilik PKK/PYD’li terör grubunu yönettiğini söyleyen terörist Rafi, “Rakka’da sona geldik. Tüm hazırlıklarımız Fırat Kalkanı’na saldırı yönünde. Suriye’yi işgal eden Türk ordusu ve ÖSO’ya karşı savaşacağız” şeklinde tehditler savurdu. “Fırat Kalkanı bölgesinde Türkiye ve ÖSO’nun hakimiyeti bitecek” diyen Suriye PKK’sının sözde saha komutanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik de tehditler savurdu. ABD destekli terör örgütünün yakında Cerablus ve Bab’a saldıracağını açık eden Rafi, silah asker ve cephane olarak yeterli güce sahip olduklarını savundu.
Video mesajında 'Rafi' adlı terörist, ABD destekli örgütün yeni planını açık etti.
ABD SİLAH AKITIYOR
DEAŞ militanlarının büyük oranda çekildiği Rakka’da savaş tiyatrosu devam ederken Suriye kuzeyinde ABD’nin PKK/PYD’ye yardımları sürüyor. Dün ABD’nin son bir ayda yedinci yardım konvoyu da Haseke-Ayn İsa’ya ulaştı. Son 10 günde toplamda 130 TIR, Rakka’nın kuzeyindeki PKK unsurlarına gönderildi. ABD’nin terör örgütü PYD/ PKK’yı silahlandırma politikasını Donald Trump’ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, 15 Mayıs’tan itibaren 7 sevkiyatta en az 348 TIR askeri yardım ulaştırılmış oldu. PKK’ya verilen silahlar arasında gece görüş dürbünleri, tanksavar sistemleri, keskin nişancı tüfekleri, ağır makineliler ve zırhlı personel taşıyıcılar var.
Yılmaz Bilgen/Yeni Şafak
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Oğuzsoylu19 dk önce Ne acı biz onları vurunca incirlikten kalkacak abd uçakları bize karşı saldırıya geçecek, derhal İncirlik tüm dış güçlere kapatılmalı. Serkan aydin1 sa önce konusana deil konusturana bak..pkk pyd nin asla ....u yemez saldirmaya eger saldiracaksa diyelim abd baskisi ve icazetiyle saldırır ve bunun arkasinda cok daha büyük oyun kiskac olma ihtimali vardir..yani abd garanti vermeden bu pkk capulculari asla saldiraya cesaret edemez gercekci olalim..burda rusya abd ve rejim kiskacina komplosuna ugrayabiliriz hep birlikte bize karsi bir oyun ceeirmek icin anlasmislarsa eger bu pkkyi saldirtirlar...pyd denen assagilik örgüt suriye savaso basladiginda hali kepazeydi isid bunlara saldirdiginda dagitti bunlari hepsi agladi eyek fistann giyip kactilar ya abd yetis die agladilar..ve biz turkiye olarak o surecte cok buyuk hata yaptik o zaman komple bu adamlari dagitacak veyahut isid denen diger yabani teror orgutu saldirdiginda bizde yukardan saldircaktik ama naptik pydlileri kendi hastanelrimizde tedavi olmasina izin verdik batinin desteklemisinie yardimci olsuk hem sinir kapilarini acarak hem incirlik usssunu acarak ki incirlik ussu hala dewam ediyor bu kopeklere yardima biz elimizle bu sürece destek veriyoruz kafayi yemiycek gbi deil..hukumet ne yapacaksan yap eger yapmazsan 2019 seçimlerinde halk sana gerekeni yapacak artik yeter Mustafa Bala1 sa önce SÖZKONUSU SAVAŞ YENİ DEĞİL YÖNETİCİLER UYUMUYOR BU VATANIN HER BIR EVLADI..AMERIKANINDA "SÖZDE KÜRT "TERÖRISTİNDE NİYETİNİN NE OLDUĞUNU BİLIR..VAKTİ GELDİGİNDE ATALARIMIZIN TORUNLARI OLDUĞUMUZU SAHADA GÖSTERECEK İMAN VE GÜÇ FAZLASIYLA VAR ELHAMDÜLİLLAH...ÇOK GECIKMESELERDE...TAYYİP IN ORDUSUNUN TADINA BİR BAKSALAR...KANSIZ KEFERELER..BÜYÜK ŞEYTAN ABD BOŞUNA ÖNÜNÜZE OT KOYMUYOR..ONUDA GÖRECEKSİNİZ.... Ebû HARUN 2 sa önce Tipinde meymenet yok... Rabia Zafer 3 sa önce Bitecek Olan Sizsiniz Pislik. Hiç Şüphesiz. Zehra Tezcan3 sa önce Salvari ......ar. Karsinizdakiler ABD'nin conileri ABD'nin kukla terör örgütü daes degil, koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve 80 milyon Mehmetcikleridir. Vahsi bati tek disi olan canavari istedigi kadar, istediginiz kadar versin sizin gibi aciz köpeklere. Son duraginiz olan cehennemin dibini gönderecegiz hepinizi. Nihat3 sa önce Bir kürt olarak sizden nefret ediyorum amerikanın israilin uşak ları onun bunun çocuğunu kandırın kaçırın amerika israil için zorla savastirin alcaklar 12, 13 yaşındaki çocukları kandırıp kaçırıyorsunuz haydutlar türkiye kadar başınıza taş düşsün türkiye öso size ne yaptı ortadoğunun kürtleri değil bunlar vatansever3 sa önce Anlasilan sehadet serbeti icmenin zamani geliyor..yasima aldanmayin..bu abd kopeklerine allahicc ogretmek zamani gelmistir.. Mert3 sa önce Pkk yok olduktan sonra silahları biz taplamamız gerek Aytekin 3 sa önce O tirlari havadan vursaydinizneden izin verdiniz.ey hukumet simdi şehit haberleri gelmeyebaşlar yakında.goz yuma yuma silah verdi abd köpeği pkk pydye havadan komple saldırı yapılsın pyd ye