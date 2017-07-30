Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'lı teröristler böyle havaya uçtu!

PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, hainleri böyle havaya uçurdu. O anlar asker kamerasına saniye saniye yansıdı.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:04
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:04
  1. pkk'lı terörist
  2. PKK'lı teröristler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da minibüs alev aldı: 13 kişi öldü
    1. Pakistan'da minibüs alev aldı: 13 kişi..
    2. Traktör takla attı: 2 yaralı
    3. Kum yüklü kamyon ve servis minibüsü..
    4. FETÖ operasyonunda bir ilk!
    5. Denizli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
    6. Şiddetli fırtına pazar yerini bu hale..
    7. Ganalı yıldız 10 kilo zeytinyağı..
    8. Spartak Moskova Roman Neustadter'i..
    9. Resmi plakalı araçların denetimi..
    10. TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı..
    12. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    13. Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları..
    14. 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
    15. Kızkalesi'nde turist yoğunluğu
    16. Pasinler’de orman yangını
    17. Köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor
    18. Hurmacı, Akhisar’da kalıyor
    19. ABD polisi sokaklarda silah topluyor
    20. Karabuğday hasadı çiftçinin yüzünü..
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi