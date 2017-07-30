PKK'lı teröristler böyle havaya uçtu!

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PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, hainleri böyle havaya uçurdu. O anlar asker kamerasına saniye saniye yansıdı.
30 Temmuz 2017 Pazar 10:04
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:04
pkk'lı terörist
PKK'lı teröristler
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