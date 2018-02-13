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PKK'lı teröristler Almanya'yı karıştırdı

Sosyal Demokrat Partinin Hamburg eyalet teşkilatını basan PKK yandaşları, polis zoruyla dışarı çıkarıldı. Binanın balkonunda terör örgütü PYD/PKK paçavralarını açan eylemcilerin, havai fişek yaktıkları kaydedildi.

13 Şubat 2018 Salı 17:58
PKK'lı teröristler Almanya'yı karıştırdı

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Hamburg eyalet teşkilatı, terör örgütü PYD/PKK yandaşları ve Alman sol gruplara mensup kişilerce basıldı.

Alman medyası, yerel saat ile 16.30'da SPD'nin Hamburg teşkilatı binası olan Kurt Schumacher Haus'a gelen terör örgütü PKK yandaşlarının, binaya girerek bir süre eylem yaptığını yazdı.

BALKONA PAÇAVRALARINI ASTILAR

Eylemcilerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sloganlar attıkları ve harekatta Alman silah ve teçhizatlarının kullanılmasını eleştirdikleri belirtildi. Binanın balkonunda terör örgütü PYD/PKK paçavralarını açan eylemcilerin, havai fişek yaktıkları kaydedildi.

Alman çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle binayı boşaltan PYD/PKK yandaşlarından ikisinin gözaltına alındığı, diğer 4 eylemci hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 17:58
  1. Almanya
  2. PKK

YORUM YAZ

  • mert memet mert memet 21 dk önce
    bunlar iyi günleriniz o hain köpekler yediği kaba etmeyi çok iyi bilirler almanlar sizi öyle ısıracaklar ki TÜRKİYE ye para ile bile satamayacaksınız
  • Ömer halis Ömer halis 45 dk önce
    Türkiyenin avrupayla natoyla işi olmasın bunlar Türkiye'nin baş düşmanları.natonunda amerikanında Avrupanında canı cehenneme .Türkiyenin gerçek dostlarıyla iş birliği yapması gerek azda olsa dostlarımız var.amerika ve Avrupa ile dost olmaktansa Rusya Çin İran ile işbirliği içinde olmak daha iyi olur
  • abdoabdo1 sa önce
    beter ol almanya. pkk kargalarını besleyinde oysunlar gözlerinizi. yarında sizi kovar o pkk lılar almanyadan ülkenize sahip çıkarlar merak etmeyin.
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 1 sa önce
    Allah daha beter etsin.
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