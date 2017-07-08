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PKK'lı teröristler Almanya'da ayaklandı! Çıt yok...

Hamburg'daki G20 protestolarında gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları, ellerinde bayraklar ve Öcalan posterleriyle yürüdü.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:50
PKK'lı teröristler Almanya'da ayaklandı! Çıt yok...

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki protesto gösterilerinde, terör örgütü PKK yandaşları da sokağa çıktı.

Anadolu Ajansı, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte terör örgütüne ait paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterlerinin taşındığını bildiriyor.

'G20 hoşgelmedin' parolasıyla düzenlenen gösterilere MLKP ve YPG terör örgütleri yandaşları da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türklerle buluşmasına izin vermeyen Berlin yönetiminin, PKK'lıların gösterisine sessiz kalması dikkat çekti. Avrupa Birliği tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'lılar, polisin hiçbir uyarısına maruz kalmadan yürüdü.

Hamburg, 2 Temmuz'dan bu yana gösterilere sahne oluyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı kentte 213 polis yaralandı, 300'e yakın gösterici gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:50
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  • adanalıadanalı56 dk önce
    alma mazlumun ahını ,çıkar hamburgda hamburgda..
  • Canım Türkiyem Canım Türkiyem 1 sa önce
    O pkk teröristinin bayrakları açılmadı manipüle etmeyin, ayrıca akp liler gibi sağı solu dağıtmadık yürürken.
  • KürşatKürşat1 sa önce
    Ey Avrupa terör ve terörist ler başınızı yesin ve yiyecek İNŞAALLAH'U TEALA.
Bugünkü Akit

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