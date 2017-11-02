PKK'lı teröristler ABD'nin verdiği silahlarla şehit etti

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta çeşitli terör örgütleriyle kol kola giren Amerika, son olarak DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısını silahlandırdı.

SİLAHLAR MEHMETÇİK'E DÖNDÜ



Teröristlere silah ve mühimmat yardımı yapan Amerikalı yetkililer, silahların Türkiye karşı kullanılmayacağını iddia ediyordu. Ancak PKK'lı teröristler, Amerika'dan aldıkları silahları Türkiye'ye soktu.

8 ŞEHİT

Mehmetçik'e dönen silahlar Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kullanıldı, 6 askerimiz ile 2 korucumuz şehit düştü.

31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'de 19, Tunceli'de 9 ve Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 31 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABD TANKSAVARI

Öldürülen teröristlerin üzerinden Amerika'nın verdiği tanksavar ve silahlar çıktı.