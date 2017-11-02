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PKK'lı teröristler ABD'nin verdiği silahlarla şehit etti

Şemdinli'de askerlerimize hain bir saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin Amerika'dan aldığı silahları kullandığı ortaya çıktı.

02 Kasım 2017 Perşembe 16:27
PKK'lı teröristler ABD'nin verdiği silahlarla şehit etti

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta çeşitli terör örgütleriyle kol kola giren Amerika, son olarak DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısını silahlandırdı.

SİLAHLAR MEHMETÇİK'E DÖNDÜ

Teröristlere silah ve mühimmat yardımı yapan Amerikalı yetkililer, silahların Türkiye karşı kullanılmayacağını iddia ediyordu. Ancak PKK'lı teröristler, Amerika'dan aldıkları silahları Türkiye'ye soktu.

8 ŞEHİT

Mehmetçik'e dönen silahlar Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kullanıldı, 6 askerimiz ile 2 korucumuz şehit düştü.

31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'de 19, Tunceli'de 9 ve Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 31 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABD TANKSAVARI

Öldürülen teröristlerin üzerinden Amerika'nın verdiği tanksavar ve silahlar çıktı.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 16:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ŞABAN AKÇAYŞABAN AKÇAY34 dk önce
    İNSANLIK FALN DİNLEMEYİN... İSTEMİYORUM .... TERÖRİSTLEŞLERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM.... ASKERİ VE İDARİ YETKİLİLER EĞER DUYUYORSANIZ.. VEYA OKUYORSANIZ... AZICKTA VİCDANINIZ VARSA .... BU KÖPEK LEŞLERİNİ GÖRMEK İSTİYORUMMMMM.
  • kmlkml37 dk önce
    amerika derhal terörist ülke ilan edilip , konu bm'ye götürülmeli ve ilişkiler sonlandirilip başta incirlik olmak üzere bütün inlerinden çıkarılmalıdır...büyük devlet olmanın gereği budur...
  • Osmanlı1453Osmanlı145337 dk önce
    Saldıranlar arasında amerika pentogan'a ait abd askerleride var. Bu kafir pkk kafir babası abd askerleri ile saldırıyor. Bir an önce sınırlarda sisli ve kötü hava şartları olan kritik alanlarda köpekbalığı gibi koku alma kabiliyetine müntesip termal kameralar icat edilip Şanlı Ordumuza teslim edilmeli. Dualarımız asker polis mücahit kardeşlerimizle. Arkanızda dua ordusu var Allah'ın Arslanları
  • kazımkazım38 dk önce
    allah belanı versin abd
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi39 dk önce
    bu hainler irak tan geliyor neden vurmuyoruz iceri girip bu kadar sehit veriyoruz vurup kaciyorlar moral bozuyorlar hani anlasmistik iran ve irakla böyle gitmez girip darma dagin edelim köpek amerika nin hailigi bunlar ama sonlari gelcek insaallah
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