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PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı terörist çıktı

Adana'da terör örgütü PKK üyesi olan Erkan İ.'nin DEAŞ üyesi olan ablası Ezgi İ.'nin Suriye'de öldürüldüğü belirtildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:23
PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı terörist çıktı

Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan 3 mahallede operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı şafak vakti düzenlenen operasyonda, örgüt adına sokak gösterileri düzenleyip korsan gösterilerde bulunan ve örgütün propagandasını yaptıkları önü sürülen 1'i kadın 7 kişiyi yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel döküman ele geçilirdi. Gözaltına alınan, Erkan İ.'nin ise, ablası Ezgi İ.'nin DEAŞ üyesi olduğu, Suriye'de çıkan bir çatışmada öldürüldüğü belirtildi. Emniyete götürülen Hamdi Ç., Halime K., Yakup K., Şahin O., Hakan K., Erkan İ. ve Resul K. sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 17:23
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