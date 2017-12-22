Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Giresun'da yakalanan PKK’lı terörist yer gösterdi

Karadeniz kırsalında PKK’ya karşı yürütülen ‘Eren Bülbül Operasyonu’ devam ediyor.

22 Aralık 2017 Cuma 16:44
Giresun'da yakalanan PKK’lı terörist yer gösterdi

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında örgüte ait sığınak ve mühimmat depoları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında zırh delici patlayıcı, C4 diye tabir edilen bomba ile çok sayıda silah ve mühimmat dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Yağlıdere ilçesi Üçtepeler Beldesi Günlük Yaylası kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensubu ‘Agit Van’ kod adlı terörist yol temizleme ve açma çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak köylülere teslim olmuştu. Köylülerin sorduğu sorulara cevap veren PKK’lı ismini Ziya Mehmet Yıldırım olduğunu söyleyen teröristin gerçek isminin Hasan Demir olduğu jandarmadaki sorgusunda ortaya çıktı.

Teslim olduktan sonra askere önemli bilgiler veren PKK’lı Hasan Demir, bölgede olası saldırılarda veya eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan C4 ve zırh delici patlayıcıların bulunduğu sığınağın yerini gösterdi.

Askerin yaptığı arama tarama faaliyeti sonrası buluna sığınak ile mühimmat deposunda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

“ÖRGÜT KAÇACAK YER ARIYOR”

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi Hasan Demir’de kendisi gibi daha önce teslim olan Mustafa Tolucan’ın ifadelerini doğrulayarak örgütten kaçmak isteyenlerin olduğunu söylediği ifadesine yansıdı. Askere karşı kışkırtılan PKK’lılara, “Teslim olursanız sizi öldürürler” söylemleri ile kaçmaların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

KARADENİZLİLER PKK'NIN KORKULU RÜYASI

Jandarmada ifadesi devam eden Demir’in ilk ifadesinde örgütün Erzincan sorumluluk bölgesinde görev yaptıkları sırada Giresun’a gönderildiklerini ve bölgeye geldiklerinden bu yana halktan destek göremediklerini, askerin ve özel harekat polislerinin bölgede sıklıkla operasyonda olduğu için rahat hareket edemediklerini söylediği öğrenildi.

“OPERASYON GENİŞLETİLDİ”

Kırsal alanda çetin kış şartlarını gözetmeksizin operasyonların PKK’lı Demir’in verdiği ifadeler doğrultusunda devam ettiği ve Yağlıdere ile Dereli bölgesinde 2 kişi kaldıkları belirtilen teröristlerin yakalanması için operasyona ara verilmeden devam edileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan 2 kişi kalan PKK’lılardan birinin bölgede hakimiyet kurmak isteyen ve örgüt içinde kilit bir noktada bulunduğu bilinen ‘Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:44
  1. Giresun
  2. PKK
  3. operasyon
  4. Eren Bülbül
  • KÜRT OĞLU TÜRKKÜRT OĞLU TÜRK1 gün önce
    Kürt oğlu TÜRK olarak gururlanıyorum ÜLKEMLE
  • hamidohamido1 gün önce
    Helal sanaS. soylu kardeşim.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
  1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  10. Lider, Adana'da yara aldı
  11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi