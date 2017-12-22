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PKK’lı terörist yer gösterdi! C4 ve zırh delici patlayıcılar

PKK’lı Hasan D, saldırılarda veya eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan C4 ve zırh delici patlayıcıların bulunduğu sığınağın yerini gösterdi.

22 Aralık 2017 Cuma 15:35
PKK’lı terörist yer gösterdi! C4 ve zırh delici patlayıcılar

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında örgüte ait sığınak ve mühimmat depoları ele geçirildi. İHA'nın haberine göre: Geçtiğimiz hafta Yağlıdere ilçesi Üçtepeler Beldesi Günlük Yaylası kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensubu ‘Agit Van’ kod adlı terörist yol temizleme ve açma çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak köylülere teslim olmuştu. Köylülerin sorduğu sorulara cevap veren PKK’lı ismini Ziya Mehmet Yıldırım olduğunu söyleyen teröristin gerçek isminin Hasan D. olduğu jandarmadaki sorgusunda ortaya çıktı.

Teslim olduktan sonra askere önemli bilgiler veren PKK’lı Hasan Demir, bölgede olası saldırılarda veya eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan C4 ve zırh delici patlayıcıların bulunduğu sığınağın yerini gösterdi. Askerin yaptığı arama tarama faaliyeti sonrası buluna sığınak ile mühimmat deposunda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

“Örgüt kaçacak yer arıyor”

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi Hasan D. kendisi gibi daha önce teslim olan Mustafa T'nin ifadelerini doğrulayarak örgütten kaçmak isteyenlerin olduğunu söylediği ifadesine yansıdı. Askere karşı kışkırtılan PKK’lılara, “Teslim olursanız sizi öldürürler” söylemleri ile kaçmaların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

“Halktan destek yok”

Jandarmada ifadesi devam eden zanlının ilk ifadesinde örgütün Erzincan sorumluluk bölgesinde görev yaptıkları sırada Giresun’a gönderildiklerini ve bölgeye geldiklerinden bu yana halktan destek göremediklerini, askerin ve özel harekat polislerinin bölgede sıklıkla operasyonda olduğu için rahat hareket edemediklerini söylediği öğrenildi.

“Operasyon genişletildi”

Kırsal alanda çetin kış şartlarını gözetmeksizin operasyonların PKK’lı Hasan D'nin verdiği ifadeler doğrultusunda devam ettiği ve Yağlıdere ile Dereli bölgesinde 2 kişi kaldıkları belirtilen teröristlerin yakalanması için operasyona ara verilmeden devam edileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan 2 kişi kalan PKK’lılardan birinin bölgede hakimiyet kurmak isteyen ve örgüt içinde kilit bir noktada bulunduğu bilinen ‘Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer olduğu öğrenildi

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:35
  1. Giresun
  2. operasyon
  3. sığınak
  4. mühimmat
  5. silah
  6. Jandarma
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