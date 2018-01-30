PKK'lı terörist havaya ateş açınca yakalandı

Barbaros Mahallesi’ndeki mezarlık civarından bir araç içerisinden havaya ateş açıldığı yönünde polise ihbar geldi. Haber merkezi olay yerine en yakın zırhlı yunus timlerini yönlendirdi. Polis yaptığı çalışmada olay yerinde Nezir A. isimli şahsı araç içinde yakaladı. Zanlının yanında pompalı tüfek, 3 şarjör, 14 dolu kartuş ve 11 boş kartuş bulundu. Polis şüphelinin kimliğinde de GBT sorgusu yaptı. Yapılan bu sorguda şahsın bölücü terör örgütü PKK üyesi olmaktan 3 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Nezir A. emniyete getirilip işlemlerinin ardından adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.