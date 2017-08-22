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PKK'lı şarkıcı terörist enselendi!

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde sahnede ’Hozan Baran’ adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ile 3 kişi, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:28
PKK'lı şarkıcı terörist enselendi!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze’de düzenlenen operasyonda sahnede ’Hozan Baran’ adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ve kardeşi H.A., Darıca’da ise M.İ. ve E.T. gözaltına alındı. Kenan Akdeniz’in evinde yapılan arama sırasında Kuran-ı Kerim içerisine gizlenmiş PKK’lı teröristlere ait dağda çekilmiş fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Kenan Akdeniz’in incelenen sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK lehine fotoğraflar paylaşıldığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sosyal medyadan terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen Kenan Akdeniz, H.A., M.İ. ve E.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:28
  1. Hozan Baran
  2. PKK
  3. Gebze
  4. Darıca
  5. Kocaeli
  6. Akdeniz
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