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Öldürülen PKK'lı sabotajcının üzerinden Suriye kimliği çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içerisinde dün düzenlenen operasyonla etkisiz  hale getirilen teröristin üzerinden Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı  bulundu. Yapılan kriminal incelemede Amed Regel kod adlı 1981 Diyarbakır Kulp  doğumlu Sadık Altun olduğu belirlenen teröristin 2016 yılında Kuzey Irak'tan  bölgeye sabotajcı olarak gönderildiği belirlendi. Operasyonda tespit edilen  mağarada 18 mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 250 kilogram amonyum nitrat, Muş  ili haritası ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:16
Öldürülen PKK'lı sabotajcının üzerinden Suriye kimliği çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün etkisiz hale  getirilen Amed Regel kod adlı Sadık Altun adlı teröristin üzerinden Suriye Arap  Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı bulundu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat  çalışmaları sonucunda Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içinde bulunan bir  sığınakta bir grup PKK'lı terörist olduğu tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına  teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröriste ait AK-47  kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 90 fişek, 3 şarjör, 2 el bombası, el telsizi  ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı ele geçirildi. Arapça  kartta 1987  Resulayn doğumlu Adnan Ferhan yazdığı belirlendi. Gerçek kimliğinin tespiti için  yapılan kriminal incelemede teröristin, Amed Regel kod adlı 1981 Diyarbakır Kulp  doğumlu Sadık Altun olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristin ele geçirilen  örgütsel dokümanlarda "Rojava"dan gelen şeklinde belirtildiği, Kulp ilçesine  bağlı Şenyayla bölgesinde sabotajcı olarak faaliyet yürüttüğü ve 2016 yılında  Kuzey Irak'tan sabotajcı olarak bölgeye geldiği öğrenildi.

Teröristin, Muş ili Yürecik köyü sınırları içerisindeki tren raylarına  döşenen ve imha edilen, 10 Haziran 2016'da Muş-Kulp karayoluna döşenen, 9 Eylül  2016'da Bitlis'ten Elazığ'a seyir halindeki trenin güzergahında patlatılan ve 19  Eylül 2016'da Muş-Kulp karayolunda infilak ettirilen el yapımı patlayıcılarda  parmak izinin bulunduğu tespit edildi.

GPS'Lİ SAAT İLE KAMERAYA AİT EVRAKLAR BULUNDU

Bölgede yapılan aramalarda tespit edilen mağara içerisinde arazide yön  bulmak için kullanılan GPS'li saate ait kullanma klavuzu ile kameraya ait garanti  belgesi bulundu.

MAĞARADA 18 EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEĞİ İLE ELE GEÇİRİLDİ

Mağara içerisinde, fünyeleri üzerinde kullanıma hazır 18 mayın/el  yapımı patlayıcı düzeneği, 250 kilogram amonyum nitrat, büyük tüp, piknik tüpü, 2  kazma, kürek, 4 kütüklük, 2 streç film, 2 silikon, yemek kazanı, 5 metre kablo,  ampermetre, mavi branda, katır heybesi, şemsiye, met, Muş ili haritası ve gıda  malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:16
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