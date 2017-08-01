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PKK'lı keskin nişancı çocuğu katletti

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin işgal altında tutuğu Menbiç'ten keskin nişancılarla Cerablus'a ateş açtı.

01 Ağustos 2017 Salı 01:02
PKK'lı keskin nişancı çocuğu katletti

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK, İşgal altında tutuğu Menbiç'ten Türk Silahlı Kuvvetlerinin özgürleştirdiği Cerablus'a taciz atışlarına devam ediyor. 

ABD'li lejyonerlerden eğitim alan Terörist keskin Nişancılar Cerablus'un güneyinde bulunan Hasan Sağır köyüne ateş açarak bir çocuğu katletti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr  

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 01:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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