PKK'lı keskin nişancı çocuğu katletti
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin işgal altında tutuğu Menbiç'ten keskin nişancılarla Cerablus'a ateş açtı.01 Ağustos 2017 Salı 01:02
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK, İşgal altında tutuğu Menbiç'ten Türk Silahlı Kuvvetlerinin özgürleştirdiği Cerablus'a taciz atışlarına devam ediyor.
ABD'li lejyonerlerden eğitim alan Terörist keskin Nişancılar Cerablus'un güneyinde bulunan Hasan Sağır köyüne ateş açarak bir çocuğu katletti.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr