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PKK'lı katibin bilgisayarından çıkanlar şok etti!

Bakırköy Adliyesi’ndeki bir mahkemede katip olarak çalışan Ayşegül A.’nın bilgisayarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın videosu ve fotoğrafları ele geçirildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:26
PKK'lı katibin bilgisayarından çıkanlar şok etti!

Ayşegül A., Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapıyordu. Doğum iznine çıkan Ayşegül A.'nın yerine başka bir katip görevlendirildi. Bu katip Ayşegül A.'nın bilgisayarını kullanmaya başladı. Yeni göreve başlayan katip, bilgisayarın D sürücüsünde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve pankart ile afişlerin bulunduğu bir video olduğunu tespit etti.

BİLGİSAYARINDAN ÖCALAN ÇIKTI

Olayın savcılığa bildirilmesi üzerine söz konusu bilgisayarda hâkimlik kararı ile inceleme yapıldı. Terör polisinin yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait poster önüne geçerek poz verdiği, ayrıca başka bir videoda ise erkek bir şahsın terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD terör örgütüne ait bir bez parçası ile Öcalan'a ait posteri salladığı görüntüler bulundu.

FOTOĞRAFI KABUL ETTİ

Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Ayşegül A., Abdullah Öcalan posteri önünde bulunan şahsın kendisi olduğunu kabul etti. Videodaki erkek şahsın ise kayını olduğunu belirtti. Şüpheli katip hakkında yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu suça konu fotoğraf ve videoyu 'Terör örgütü propagandası yapmak' amacıyla bilgisayarına yüklediği kanaatine varıldı.

İHRAÇ EDİLDİ

Katip Ayşegül A. ve kayını Turan Etem A. hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten ihraç edilen katip, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SABAH

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:26
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