PKK'lı kansız teröristten alçak paylaşım!

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Türkiye yeni yılın ilk saatlerinde alçak bir terör saldırısına daha uğradı. Görünürde hedef bir gece kulübünde eğlenen insanlarımızdı ancak kahpe teröristin silahından çıkan kurşunlar hepimizi vurdu.

28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda, 20 Ağustos 2016'da Gaziantep'te, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta, 17 Aralık 2016'da Kayseri'de olduğu gibi Ortaköy'deki terör saldırısında da hedef 81 milyonunun birliği, beraberliği ve kardeşliğiydi.

PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve benzerleri Türkiye'nin geleceğine kast etmek için işbirliği içinde hareket etmeye başladı. Alçak terör örgütleri kahpelik sıralarını birbirlerine devrederek kanlı eylemlere imza attı. PKK vurdu FETÖ sevindi. FETÖ kurşun sıktı, DEAŞ sahip çıktı. DEAŞ bomba patlattı DHKP-C sevindi. Türkiye'ye diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler. Sözde müttefik, özde terör destekçilerinin hain tuzaklarına karşı tüm Türkiye tek yürek tek ses oldu, olmaya devam edecek.

Bazen tek bir cümle tek bir fotoğraf karesi her şeyi anlatır. İşte onlardan biri:

PKK'lı kansız bir terörist tarafından Twitter'da paylaşılan bu mesaj Türkiye'nin nasıl bir kahpelikle karşı karşıya kaldığını uzun cümlelere gerek kalmadan gösteriyor.

Türkiye, işbirliği içindeki terör örgütlerinin tümüne karşı aynı anda mücadele veriyor. Terörü yok etmenin yolu "bir olmak"tan geçiyor.

Kaynak: Akşam Gazetesi