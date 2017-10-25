PKK'lı ingiliz keskin nişancı öldü

Terör örgütü PKK'nın ABD desteği ile bir başka terör örgütü DAEŞ’ın kontrolünden alınan Suriye’nin Rakka kentinde, el yapımı patlayıcı ve mayın temizleme çalışmaları sırasında, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG saflarında yer alan İngiliz keskin nişancı Jac Holmes patlamada öldü

ABD desteğiyle terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından DAEŞ’a yönelik yürütülen Rakka operasyonun tamamlanmasının ardından kentte el yapımı patlayıcı ve mayın temizliği başlatıldı.

Temizlik sırasında bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2015 yılından bu yana terör örgütü YPG saflarında yer alan 24 yaşındaki İngiliz Jac Holmes öldü.

Holmes’un öldüğü, terör örgütüne yakın internet sitelerinde yer aldı. Holmes’un, İspanya, ABD ve Almanya uyruklu 4 kişilik keskin nişancı grubu arasında yer aldığı belirtildi.