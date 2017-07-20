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PKK'lı hainler Osmaniye'de saldırdı!

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile raylarda onarım için ekip yönlendirildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:43
PKK'lı hainler Osmaniye'de saldırdı!

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde PKK'lı teröristlerce yük trenine yönelik el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Taşoluk köyü yakınlarındaki demir yolu hattında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Hatay'ın İskenderun ilçesinden Gaziantep yönüne giden yük treninin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlamanın etkisiyle rayların yanı sıra trenin son vagonunda hafif hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile raylarda onarım için ekip yönlendirildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Demir yolunun rayların onarılmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:43
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