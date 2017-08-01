PKK'derken yanı başımıza mezhepçi devlet kurulacak

Musul şehrinde yaşanan savaşın ardından yıkımın boyutları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, ülkenin "İran'a bağlı mezhepçi teokratik bir uydu devlete" dönüştüğüne dair emareler de artıyor. İran sadece ülkedeki siyasi ve askeri etkinliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kendisi için oldukça karlı savunma anlaşmalarına da imza atıyor.

DEAŞ'e karşı Musul'da ilan edilen zaferin ardından İran destekli Şii milisler, DEAŞ öncesi "mafyavari yönetimlerine" geri döneceklerinin sinyallerini verdi. Mezhep cinayetleri, yolsuzluk, kaçakçılık ve suikastler tekrar yükseliş aşamasında. Irak'ın ulusal yapısının ve ulus devlet mantığının zamanla yok olacağı ve ülkenin gün geçtikçe İran'ın bir parçası haline geleceği düşünülüyor.



İran destekli Şii milisler Irak'ın dört bir yanında faaliyetlerini artırıyor. Fiillerinin yargı denetimine bağlı olmayışı ve yargı kararı olmadan infazlar ve tutuklamalar yapmaları bu güçleri devlet üstü bir statüye sokuyor. Bu grupların insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti de yaptığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde bu gruplar tarafından sayısı binleri bulan Iraklı Sünni sivilin alıkonulduğu ve öldürüldüğü ortaya konulmuştu. Irak'ın birçok bölgesinde Sünnilere yönelik işlenen bu suçlara yönelik herhangi bir soruşturma dahi yapılmıyor.



Ülke çapında devam eden "mezhepsel temizliğin" boyutları korkunç düzeyde. İran eliyle birçok bölgedeki Sünni nüfus öldürmeler, işkenceler, kaçırmalar ve göçe zorlamalar sebebiyle büyük ölçüde azalmış durumda. Bölgeden uzmanlar tarafından yapılan tahminler, "Sünni nüfusa karşı böyle bir demografik savaşın sürmesinin, yeni bir DEAŞ'i ortaya çıkartacağı hatta bundan daha da kötü bir senaryo oluşturacağı" yönünde.

TELAFER'E MEZHEPÇİ MİLİTANLAR GİRECEK

Öte yandan Bağdat hükümetinin DEAŞ elindeki son bölgelere ilerleyişi de sürüyor. DEAŞ'in kontrol ettiği, Musul'un batısında yer alan Türkmen kenti Tel Afer'e yönelik saldırının planları şekillendirilirken, Bağdat hükümetinin bölgeye Haşdi Şaabi'yi sokmama kararı İran tarafından kabul görmedi ve yüksek olasılıkla rafa kaldırıldı. Haşdi Şaabi'nin Musul'da da yer almayacağı öne sürülmüş ancak oluşum kentteki savaşta ön önemli etkenlerden olmuştu.



İran destekli Şii milis grupların çatı yapılanması Haşdi Şaabi, Irak'ta birçok insan hakları ihlali ile anılıyor. Irak Şiilerinin en yüksek dini otoritesi Sistani'nin fetvası sonrası kurulan grup özellikle Musul ve Felluce'de katliam, işkence, tecavüz, yağma gibi birçok suça imza attı.

SINIR SADECE KAĞIT ÜZERİNDE

İran ve Irak arasındaki sınır bu süreçte önemini yitirmiş ve anlamsızlaşmış durumda. İran Devrim Muhafızları'nın başı çektiği İranlı yetkililerin sürekli Necef ve Kerbela gibi şehirlerde görüldüğü biliniyor. Bölgede öldürülen Şii milislerden önemli bir kısmının da cenazesi İran'da toprağa veriliyor.

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