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PKK'dan Türkiye'ye küstah tehdit!

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla son dönemde ağır kayıplar veren terör örgütü, 2017 yılı için Türkiye'ye tehditler içeren mesaj yayınladı.

PKK'dan Türkiye'ye küstah tehdit!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 13:45
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Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen ANF’den yazılı bir mesaj yayınlayan PKK'nın alt kanadı TAK, Türkiye'de hain saldırılarını sürdüreceğini açıkça ilan etti.

2016 yılında özellikle Ankara ve Kayseri saldırılarını kendilerinin gerçekleştirdiğini hatırlatan PKK, 2017 yılı için Türkiye'de daha büyük saldırılar planladığını söyledi.

SUİKAST İTİRAFI

TSK'nın yaptığı büyük operasyonlarla ağır kayıplar veren örgüt operasyonların durmaması durumunda kişilere suikast düzenleyeceğini itiraf etti.

Örgütten yapılan küstah açıklamada "Operasyonların durmaması halinde karar alan, karara ortak olan ve uygulayan herkesi aileleriyle birlikte ortadan kaldırma tehdidinde bulunuldu.

İYİCE SAÇMALADILAR

Aldıkları ağır hezimet yaptıkları açıklamaya da yansıdı. Örgütün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı için Türkiye'de masum kanı dökmeye devam edeceklerin sinyalini verdiler.


Kaynak: Haber7

 
EtiketlerTürkiyepkktak
HABER YORUMLARI
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timur cakir

Yapın bakalım ,bizde burada halkın mücahidleri timi kurup ,O kandili gölunüze sokmaya gelirız .Ben cok egıtımlıyım ,Savas gibi catismalardada bulundum .Bana agır silahlar ,patlayıcılar ,Ve 8 kişiyi egitmem icin 6 ay yeter .Yanı 9 kisiyle alayınızi sileriz ,isterseniz 30 000 olun

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Halil

teröristlere idam cezası gelmesi lazım.terör anayasası çıksın.çok basit kardeşim terörist idam edilsin .ailesi vatandaşlıktan çıkartılıp sınır dışı edilsin zor mu

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Onur

Ferah abdullah gul kadar tas dussun basina senin.

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ŞEHİD

Ferah PKK itleri ölünce şehid olacak değil ya...Daha düne kadar bayrağında Orak çekiç olan itler Allah için mi ölüyor?Askere polise gelince ...Askerde biziz poliste..Şehidleri yerden mi bitiyor sandın..Bu mesele artık bitmeli.Operasyonlar durmazsa bombalar patlamaya devam edecekmiş.Bugün 10 şehid veriyorsak operasyonlar durursa yarın 100 şehid veririz.

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Yener

Suikast düzenleyen olursa sırada Abdullah Gül veya Bülent Arınç olabilir

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Cemil nadir özgün

Bence söylediklerini yapabilecek güçleri hiçbir zaman yokedilemeyeceği için yapabilirler.Dikkatli olunmalı. Şehitler ölmez vatan bölünmez.Biz bir ölür bin diriliriz ahmaklıklarına gerek yok.Ölmeden şehit olunmaz.Bu biiiirrr. Rehavet öldürür. Bu da ikiiiii.

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baybars

Arkadas benim anlamadigim su serefsizlerin bulundu deliklerde imha edilme sansi yokmu adamlar masa koyup basina demec veriyolar ama bir turlu itlaf edilemiyolar

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Murat Çalışkan

Hodri meydan

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GERÇEK

Durmak yok yola devam...Bugün bir ölmezsek yarın bin ölürüz.Soysuzların soyu bitene,tek bir o....çocuğu kalmayana dek devam....Bizim ölümüz şehid sizinkiler leş...

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Muhammed

Cihan Haber ajansı bilmem ne haber bile kara muradın yanında haber yapıyor devletimiz şu iki kıçı kırığı bulamıyor saçmalık

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Adam

Terörün o.Çocukları kökünükazıyacagız nasılolsa etek giyip kaçarsınz artık sıkıldık sıkıyorsa agababalarınızda gelsin imansız soyları

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