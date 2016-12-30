PKK'dan Türkiye'ye küstah tehdit!

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Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen ANF’den yazılı bir mesaj yayınlayan PKK'nın alt kanadı TAK, Türkiye'de hain saldırılarını sürdüreceğini açıkça ilan etti.

2016 yılında özellikle Ankara ve Kayseri saldırılarını kendilerinin gerçekleştirdiğini hatırlatan PKK, 2017 yılı için Türkiye'de daha büyük saldırılar planladığını söyledi.

SUİKAST İTİRAFI

TSK'nın yaptığı büyük operasyonlarla ağır kayıplar veren örgüt operasyonların durmaması durumunda kişilere suikast düzenleyeceğini itiraf etti.

Örgütten yapılan küstah açıklamada "Operasyonların durmaması halinde karar alan, karara ortak olan ve uygulayan herkesi aileleriyle birlikte ortadan kaldırma tehdidinde bulunuldu.

İYİCE SAÇMALADILAR

Aldıkları ağır hezimet yaptıkları açıklamaya da yansıdı. Örgütün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı için Türkiye'de masum kanı dökmeye devam edeceklerin sinyalini verdiler.





Kaynak: Haber7