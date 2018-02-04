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PKK'dan TSK'ya bir iftira daha!

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da ölen Ümame bebek üzerinden kara propaganda yapmaya çalışıp, Tunceli'den bir fotoğrafı da "TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar veriyor" yalanıyla paylaştı.

04 Şubat 2018 Pazar 13:18
PKK'dan TSK'ya bir iftira daha!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada dolaşıma sokulan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı anlaşıldı.

Sosyal medyada "TSK'nın çocukları hedef aldığı" yalanıyla paylaşılan cansız çocuk fotoğrafının Halep'te çekildiği ve 10 Haziran 2013'te bir sitede paylaşıldığı ortaya çıktı.

"TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar verdiği" şeklinde propagandada kullanılan fotoğrafın da 31 Ocak'ta Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen ortaçağdan kalma bir esere ait olduğu tespit edildi.

Terör destekçileri, Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'yı bir kez daha yalanlarına alet etmeye kalktı.

"TSK'nın Afrin'de öldürdüğü bebek" diye paylaşılan fotoğrafın, Doğu Guta'da abluka nedeniyle yetersiz beslenme ve ilaçsızlıktan ölen 1,5 yaşındaki Ümame bebeğe ait olduğu belirlendi.

Daha önce de PYD/PKK elebaşlarından Müslim">Salih Müslim'in sosyal medyadaki hesabından desteklediği, "Türkiye Afrin'de katliam yapıyor" yalanıyla servis edilen görselin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya çıkmıştı.

PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları da AA'nın Afrin'de stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk bayraklı asker fotoğrafına DEAŞ'a ait bir görsel montajlamıştı.

Dün de Gazzeli bir kız çocuğunun fotoğrafının, örgütün Almanya mitingi için hazırladığı pankartta Afrinli bir çocuğa aitmiş gibi paylaşıldığı anlaşılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:18
  1. PKK/KCK/PYD-YPG
  2. DEAŞ
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Doğu Guta
  5. Burseya Dağı
  6. Esed rejimi

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