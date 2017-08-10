PKK'dan TSK bölgesine Füzeli saldırı
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Muhaliflerin denetiminde bulunan Mare'ye Füzeli saldırı gerçekleştirdi.10 Ağustos 2017 Perşembe 16:29
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD 2011'dden bu yana işgal altında tutuğu AFRİN'den Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen Suriye'nin kuzeyine saldırılarını sürdürüyor.
Terör örgütü Muhaliflerin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimi altındaki Mare kentine Füzeli saldırı gerçekleştirdi.
Akit Haber'in yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, saldırıda en az 2 sivilin ayaralandığı öğrenildi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr