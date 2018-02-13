PKK'dan o ülkeye teklif: Türkiye'ye karşı...

Suriye'nin kuzeyinde ABD tarafından desteklenen PKK uzantısı YPG'nin sözde Komutanı Sipan Hamo, Suriye rejiminin TSK birliklerine müdahale etmesine karşı çıkmayacaklarını ve işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Hamo bir basın toplantısında "Suriye ordusunun Afrin'i savunmak ve sınırını Türk işgaline karşı korumak için müdahalede bulunması bizim için sorun olmaz” dedi.

Terör örgütü PKK/YPG, Ocak ayı sonlarında Suriye rejiminden TSK ilerleyişini durdurmak için askeri birlik gönderilmesini istemişti. Suriye rejimi şimdiye kadar bu çağrıya yanıt vermedi.