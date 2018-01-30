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PKK'dan Esed'e Afrin teklifi

Rusya’da yayımlanan İzvestiya gazetesi, terör örgütü PKK/PYD’nin Afrin’i Esed rejiminin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiğini öne sürdü.

30 Ocak 2018 Salı 19:22
PKK'dan Esed'e Afrin teklifi

Türk ordusunun düzenlediği Afrin harekatı ile terör örgütleri ağır darbe almaya devam ederken bölgeden gelen haberler terör örgütü PYD/PKK’nın nasıl bir hale geldiğini gösterir nitelikte.

İzvesitiya gazetesine konuşan bölgeden bir kaynak, Zeytin Dalı Harekâtı’nın terör örgütü PYD/PKK’yı Afrin’i Suriye ordusunun kontrolüne vermek için uzlaşma noktası bulmaya zorladığını ifade etti.

İzvesitya’ya konuşan Rus diplomatik kaynak da konuyla ilgili henüz nihai bir karara ulaşılmadığını, ancak görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Rus RIA ajansının Cumartesi günü verdiği habere göre bugün ve yarın Soçi’de toplanacak olan Suriye Ulusal Halklar Kongresi adlı konferansın taslak nihai bildirgesinde Suriye’nin bütünlüğünün korunması ve geleceği hakkında bir oylama yapılması önerilecek.

11 MİLYON KİŞİ EVLERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler’in (BM) ev sahipliği yaptığı dokuz tur görüşmede, yüz binlerce insanın öldüğü ve ülke nüfusunun çoğunluğun oluşturan 11 milyon kişinin evlerinden edildiği iç savaşa bir çözüm bulunamadı.

 

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:22
  1. İzvesitiya
  2. suriye
  3. Birleşmiş Milletler
  4. bm
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